Dalle stelle alla stalle per Danilo:” La fascia destra è defunta” (Di giovedì 4 agosto 2022) Danilo era stato in grado di dimostrare il proprio valore nella scorsa stagione, ma a Torino ormai non sembrano più sicuri del suo valore. Che tifosi siano sempre stati davvero molto umorali non è sicuramente un segreto, anzi molto spesso tendono a dimenticare davvero da un giorno con l’altro le grandi prestazioni dei loro giocatori, con Danilo che sicuramente è un caso tra quelli più eclatanti, già bocciato dopo la brutta prestazione contro il Real Madrid. LaPresseLe corsie laterali continuano a essere un vero e proprio dramma per la Juventus, con i bianconeri che stanno cercando in tutti i modi di poter trovare una soluzione per il prossimo campionato, considerando infatti come a sinistra Alex Sandro e Luca Pellegrini non danno assolutamente delle garanzie, ma adesso i problemi arrivano anche da destra. Danilo era ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 4 agosto 2022)era stato in grado di dimostrare il proprio valore nella scorsa stagione, ma a Torino ormai non sembrano più sicuri del suo valore. Che tifosi siano sempre stati davvero molto umorali non è sicuramente un segreto, anzi molto spesso tendono a dimenticare davvero da un giorno con l’altro le grandi prestazioni dei loro giocatori, conche sicuramente è un caso tra quelli più eclatanti, già bocciato dopo la brutta prestazione contro il Real Madrid. LaPresseLe corsie laterali continuano a essere un vero e proprio dramma per la Juventus, con i bianconeri che stanno cercando in tutti i modi di poter trovare una soluzione per il prossimo campionato, considerando infatti come a sinistra Alex Sandro e Luca Pellegrini non danno assolutamente delle garanzie, ma adesso i problemi arrivano anche daera ...

Mov5Stelle : Le autocandidature per alle prossime elezioni Politiche con il MoVimento 5 Stelle sono aperte. Ciascun iscritto, c… - juventina_93 : Mi piaci perché mi fai sentire il sapore di certe galassie sulla tua pelle... anche se siamo a miliardi di chilomet… - SfortunatoAl : @DavideR46325615 @serzob Gli incapaci, quelli del movimento 5 stelle. Sveglia?? La gente non sta bene. L'unica forz… - mauromisseri : in un silenzio immobile,“mosso“ solo da un luccichio di mute stelle nel cielo buio, un grillo, a terra fa sentire,… - Giusepp07184707 : RT @Mov5Stelle: Le autocandidature per alle prossime elezioni Politiche con il MoVimento 5 Stelle sono aperte. Ciascun iscritto, che ne ab… -