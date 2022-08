Dal Decreto Aiuti bis arriva il professore esperto: guadagnerà 5.650 euro in più. Non mancano le polemiche (Di giovedì 4 agosto 2022) Il professore esperto è la nuova figura che dovrebbe essere introdotta nel Decreto Aiuti bis voluto dal Governo Draghi. Una novità che riguarda la formazione dei docenti anche se qualcuno già storce il naso per lo spreco delle risorse impiegate in questo modo. Il professore esperto in arrivo dal Decreto Aiuti bis L’obiettivo del Governo per quanto concerne il Decreto Aiuti bis consiste nell’adottare un iter veloce: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire già entro la fine della settimana, proteggendo l’erogazione dei nuovi Aiuti dal clima infuocato della campagna elettorale lampo. Dalla prima bozza emerge una figura che riguarda il pacchetto insegnanti: il “docente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilè la nuova figura che dovrebbe essere introdotta nelbis voluto dal Governo Draghi. Una novità che riguarda la formazione dei docenti anche se qualcuno già storce il naso per lo spreco delle risorse impiegate in questo modo. Ilin arrivo dalbis L’obiettivo del Governo per quanto concerne ilbis consiste nell’adottare un iter veloce: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire già entro la fine della settimana, proteggendo l’erogazione dei nuovidal clima infuocato della campagna elettorale lampo. Dalla prima bozza emerge una figura che riguarda il pacchetto insegnanti: il “docente ...

LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - IVALDO1962 : RT @LaNotiziaTweet: Dal Decreto Aiuti bis arriva il professore esperto: guadagnerà 5.650 euro in più. Non mancano le polemiche https://t.co… - Piero43 : RT @sempreciro: Nel nuovo decreto aiuti, se così si possono chiamare, ci sono, per ora, sconti Irpef medi di 15 euro lordi per i lavoratori… - PaolaTacconi : RT @sempreciro: Nel nuovo decreto aiuti, se così si possono chiamare, ci sono, per ora, sconti Irpef medi di 15 euro lordi per i lavoratori… - sempreciro : Nel nuovo decreto aiuti, se così si possono chiamare, ci sono, per ora, sconti Irpef medi di 15 euro lordi per i la… -