Controlli dei Carabinieri sul monte Faito, denunciato uomo con una bomba (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVico Equense (Na) – Un fucile sequestrato, con decine di cartucce e denunciato un ventenne trovato in possesso di una bomba: è il bilancio degli ultimi Controlli effettuati dai Carabinieri nell’ambito dell’operazione Green life, questa volta nel comune di Vico Equense, sul monte Faito. I baschi rossi dei Carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia continuano dunque a supportare i militari dell’Arma delle varie stazioni del comando provinciale di Napoli in questa attività di perlustrazione dellle aree boschive, setacciando i luoghi più inospitali del territorio. In un fondo, nascosto sotto terra, è stato rinvenuto un fucile Benelli calibro 12, oggetto di furto. Con l’arma anche 28 cartucce a palla singola. In un terreno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVico Equense (Na) – Un fucile sequestrato, con decine di cartucce eun ventenne trovato in possesso di una: è il bilancio degli ultimieffettuati dainell’ambito dell’operazione Green life, questa volta nel comune di Vico Equense, sul. I baschi rossi deidello squadrone eliportato cacciatori di Puglia continuano dunque a supportare i militari dell’Arma delle varie stazioni del comando provinciale di Napoli in questa attività di perlustrazione dellle aree boschive, setacciando i luoghi più inospitali del territorio. In un fondo, nascosto sotto terra, è stato rinvenuto un fucile Benelli calibro 12, oggetto di furto. Con l’arma anche 28 cartucce a palla singola. In un terreno ...

matteosalvinimi : Quindi i violenti non sono gli immigrati che aggrediscono a calci, pugni, sprangate e bottigliate, ma noi che chied… - anteprima24 : ** #Controlli dei #Carabinieri sul monte Faito, denunciato uomo con una #Bomba ** - Newsinunclick : I cinghiali al sud, gli orsi al nord. Un problema di rifiuti, certo, ma anche di siccità, di controlli, che riguard… - gicolino69 : @Moonlightshad1 I grandi evasori sono anche coloro che lo votano, non può permettersi di attaccarli e denunciarli,… - newsrimini : Controlli dei carabinieri nelle ex colonie a Miramare #Rimini usate come bivacco -