Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino in crisi a 2 mesi dal matrimonio: "Ho bisogno di staccarmi" (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo aver annunciato il loro matrimonio al GF Vip 5, due mesi fa Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino si sono sposati. Nemmeno il tempo di tornare dalla luna di miele che è arrivata la prima crisi per la giovane coppia. Una settimana fa l'ex gieffina aveva rivelato: "Diciamo che avevamo preso sotto gamba il matrimonio. Io ho un problema, idealizzo sempre tutto. Penso che sia tutto rosa e fiori. La vita matrimoniale è bella, ma tanto impegnativa. Adesso io e lui dobbiamo stringere i denti e lavorare". Carlotta Dell'Isola: "Ho bisogno di staccarmi". Oggi Carlotta Dell'Isola in un'intervista rilasciata a Pipol Gossip ha ammesso di avere qualche problema ...

