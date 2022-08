Calciomercato Lazio, Emerson Palmieri sempre nel mirino: arriva a una condizione (Di giovedì 4 agosto 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti non perdono di vista Emerson Palmieri, ma il terzino può arrivare a una sola condizione La Lazio è sempre a lavoro per rinforzare il ruolo di terzino sinistro, con Maurizio Sarri che continua a chiedere Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea. Come riportato da Il Messaggero, però, l’arrivo dell’italo-brasiliano potrà avvenire al verificarsi di una sola condizione: la partenza di Elseid Hysaj. L’albanese piaceva al Valencia, ma poi non se ne è fatto più nulla. Si cercano allora nuovi acquirenti. Non trova invece conferme l’interesse per Valeri della Cremonese. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022): i biancocelesti non perdono di vista, ma il terzino puòre a una solaLaa lavoro per rinforzare il ruolo di terzino sinistro, con Maurizio Sarri che continua a chiederein uscita dal Chelsea. Come riportato da Il Messaggero, però, l’arrivo dell’italo-brasiliano potrà avvenire al verificarsi di una sola: la partenza di Elseid Hysaj. L’albanese piaceva al Valencia, ma poi non se ne è fatto più nulla. Si cercano allora nuovi acquirenti. Non trova invece conferme l’interesse per Valeri della Cremonese. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo ...

DiMarzio : #Lazio, fatta per l’arrivo di #Vecino: contratto di tre anni ?? #calciomercato #seriea - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, è fatta per l'arrivo di #Vecino: contratto fino al 2025 - DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Vecino in Paideia per svolgere le visite mediche - MatteoColumbro1 : All’arrembaggio con Maurizio Sarri. Il nostro comandante. Mai banale Ci divertiremo ???? #sarri #lazio #Calciomercato - Ditrast : Questa intervista a Sarri è bellissima. Va letta in ogni sua risposta. Ancora qualche giorno per abbonarsi. Le paro… -