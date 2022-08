Calcio, il video di ‘Ciro’ Mertens commuove Napoli: Solo un arrivederci (Di giovedì 4 agosto 2022) Il video di commiato di Dries Mertens commuove Napoli (https://twitter.com/dries Mertens14/status/1554912246849060865?s=21). “Cari napoletani, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me salutare questa città che mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e in quelli meravigliosi: i record e le vittorie saranno nei libri ma le persone e la città rimarranno per sempre nel mio cuore”. Dries Mertens affida a un video diffuso via social il suo saluto al Napoli e alla sua gente. In braccio il figlio nato proprio nella città campana e chiamato Ciro. “Sono molto orgoglioso che sia nato a Napoli e quando andrà in giro per il mondo sarà per sempre un napoletano – ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) Ildi commiato di Dries(https://twitter.com/dries14/status/1554912246849060865?s=21). “Cari napoletani, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me salutare questa città che mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e in quelli meravigliosi: i record e le vittorie saranno nei libri ma le persone e la città rimarranno per sempre nel mio cuore”. Driesaffida a undiffuso via social il suo saluto ale alla sua gente. In braccio il figlio nato proprio nella città campana e chiamato Ciro. “Sono molto orgoglioso che sia nato ae quando andrà in giro per il mondo sarà per sempre un napoletano – ...

PBPcalcio : “È solo calcio..” Non entro nel merito del valore dell’acquisto, ma uno spettacolo splendido. Bellissimo. - OfficialSSLazio : ?? I biancocelesti raccontano i test fisici e funzionali svolti in Isokinetic! ?? Immobile: “Il calcio è uno sport c… - Davidem281 : RT @anperillo: Questo splendido video, se fosse stato realizzato per la conferma di #Mertens e non per la sua partenza, si sarebbe trasform… - RhoWalter : RT @fanpage: #Mertens il suo arrivederci a #Napoli e quel 'non è finita come volevo io' che sta commuovendo in queste ore tutti #Dries http… - Elio_Horse : RT @vane___96: Il calcio è anche questo ????? -