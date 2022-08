Barcellona | Puig | 'Offerta dalla Serie A col doppio dell'ingaggio!'

LeBombeDiVlad : ???? #Barcellona , il giovane #Puig va negli USA ??Ecco con chi ha firmato #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - BELUSHI69 : Leggo ora... Riqui Puig ai Los Angeles Galaxy.... Prenderlo noi no eh... Ci faceva schifo... Convincerlo sarebbe st… - Acquis_view : Nota a margine: tre anni come contratto TAM. Dunque <$1.5m. Tutte le fonti che ho trovato sullo stipendio di Puig a… - calciomercatoit : ??UFFICIALE! Ricard #Puig lascia il #Barcellona: contratto fino al 31 dicembre 2025 con i Los Angeles Galaxy - tcm24com : Ufficiale: Puig è un nuovo giocatore dei Los Angeles Galaxy #Puig #Barcellona #Los Angeles Galaxy -

Commenta per primo RicardMartí è un nuovo giocatore dei Los Angeles Galaxy. Il centrocampista classe '99 lascia il, che con la cessione si assicura anche una percentuale del 50% sulla futura rivendita. ...... Xavi Ilha un problema di sovraffollamento in prima squadra, tanto che il club valuta ... Lenglet è andato in prestito al Tottenham, Riquiè vicino ai LA Galaxy e Mingueza sta ...Fatta per il passaggio del talento dei blaugrana ai Los Angeles Galaxy. Il Barcellona mantiene una percentuale sulla rivendita.Svelato un retroscena di calciomercato sull'asse tra Barcellona e Milan, già protagoniste del passaggio di Kessiè in Catalogna a costo zero ...