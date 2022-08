Attilio Fontana in lacrime sul letto d’ospedale: “Casella imprevisti, ci rivediamo al via” (Di giovedì 4 agosto 2022) “Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più si sale più forte si va..”. Si autocita Attilio Fontana per comunicare ai follower un “pit stop” per motivi di salute. Prendendo a prestito versi del suo brano Tangolento, infatti, l’ex membro dei Ragazzi Italiani fa sapere di essere in ospedale, con tanto di cuffietta, camice da intervento e quelle che sembrano essere lacrime sul suo viso. “Casella imprevisti, ci rivediamo al Via” scrive, senza dare – per ora – dettagli in più sul motivo che lo ha portato sul letto d’ospedale. Intanto i follower lo inondano d’affetto e gli infondono coraggio. Dopo l’esperienza con la boy band degli anni ’90, Attilio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) “Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più si sale più forte si va..”. Si autocitaper comunicare ai follower un “pit stop” per motivi di salute. Prendendo a prestito versi del suo brano Tangolento, infatti, l’ex membro dei Ragazzi Italiani fa sapere di essere in ospedale, con tanto di cuffietta, camice da intervento e quelle che sembrano esseresul suo viso. “, cial Via” scrive, senza dare – per ora – dettagli in più sul motivo che lo ha portato sul. Intanto i follower lo inondano d’affetto e gli infondono coraggio. Dopo l’esperienza con la boy band degli anni ’90,...

