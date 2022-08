Arrivabene, pronto un rinnovo: contratto da top player (Di giovedì 4 agosto 2022) La Juventus sta lavorando duramente sul mercato con Arrivabene pronto a rinnovare il contratto di un top player. Ecco di chi parliamo. Un mercato diventato complesso per via dei problemi fisici avuti da Pogba e McKennie; la società bianconera, infatti, dovrà ragionare su come muoversi per il centrocampo anche se la sensazione è che Allegri abbia bisogno di un altro paio di rinforzi. Con la necessità di portare energie nuove anche in difesa (serve un terzino sinistro e un altro centrale) e in attacco, la società bianconera sembra intenzionata a risolvere il problema andando a puntare, in maniera decisa, su un giocatore ben preciso. Arrivabene sembra aver già pronto il rinnovo. AnsafotoCome abbiamo detto il centrocampo della Juventus rischia di subire ulteriori ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 4 agosto 2022) La Juventus sta lavorando duramente sul mercato cona rinnovare ildi un top. Ecco di chi parliamo. Un mercato diventato complesso per via dei problemi fisici avuti da Pogba e McKennie; la società bianconera, infatti, dovrà ragionare su come muoversi per il centrocampo anche se la sensazione è che Allegri abbia bisogno di un altro paio di rinforzi. Con la necessità di portare energie nuove anche in difesa (serve un terzino sinistro e un altro centrale) e in attacco, la società bianconera sembra intenzionata a risolvere il problema andando a puntare, in maniera decisa, su un giocatore ben preciso.sembra aver giàil. AnsafotoCome abbiamo detto il centrocampo della Juventus rischia di subire ulteriori ...

GiuseLatorraca2 : @fradefo Per me il 30 prendiamo Milinkovic Savic . Arrivabene già è pronto a dare 40 m più quella pippa di Arthur a sarri - MarchTellini : @DocThomas Se me lo vendono ci metto anche la macchina di Arrivabene, una confessione con. Assoluzione a priori col… - lorenz0o03 : Con arrivabene lo vedo pronto per grandi traguardi - mauco971 : Per Binollo è già pronto un posto vicino ad Arrivabene... #essereFerrari #esserefiat #HungarianGP - serieApallone : Calciomercato Juventus: Arrivabene, pronto il doppio colpo: La Juventus stringe i tempi per cercare ...... leggi d… -

Mercato Juventus, si accelera per l'attaccante: Inter alla finestra ... dove oltre a Pogba si è fermato anche McKennie , il tecnico livornese è pronto ad accontentarsi ... sul tavolo di Cherubini e Arrivabene ci sono le carte Luis Muriel, Anthony Martial e Giacomo ... Domani l'incontro con la Juventus: ha chiesto la cessione Una volta completate le cessioni, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene inseriranno anche gli ... anzi ora è pronto a riaccendersi di nuovo. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Giacomo ... Calcio Style Arrivabene, pronto un rinnovo: contratto da top player La Juventus sta lavorando duramente sul mercato con Arrivabene pronto a rinnovare il contratto di un top player. Ecco di chi parliamo. Un mercato diventato complesso per via dei problemi fisici avuti ... Calciomercato Juventus: Arrivabene, pronto il doppio colpo La Juventus stringe i tempi per cercare di regalare a Massimiliano Allegri una squadra al completo Pogba dovrà comprendere se sarà necessaria o meno l'operazione. I tempi di recupero si capiranno megl ... ... dove oltre a Pogba si è fermato anche McKennie , il tecnico livornese èad accontentarsi ... sul tavolo di Cherubini eci sono le carte Luis Muriel, Anthony Martial e Giacomo ...Una volta completate le cessioni, Federico Cherubini e Maurizioinseriranno anche gli ... anzi ora èa riaccendersi di nuovo. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Giacomo ... Calciomercato Juventus: Arrivabene, pronto il doppio colpo La Juventus sta lavorando duramente sul mercato con Arrivabene pronto a rinnovare il contratto di un top player. Ecco di chi parliamo. Un mercato diventato complesso per via dei problemi fisici avuti ...La Juventus stringe i tempi per cercare di regalare a Massimiliano Allegri una squadra al completo Pogba dovrà comprendere se sarà necessaria o meno l'operazione. I tempi di recupero si capiranno megl ...