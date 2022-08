Allegri | «Entro il 31 agosto la squadra sarà completa Vincere lo scudetto sarà difficile»

(Di giovedì 4 agosto 2022) Al termine dell’amichevole della Juventus a Villar Perosa, il tecnico bianconero, Massimiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Abbiamo un paio di infortunati e squalificati, numericamente ci mancano dei giocatori ma in qualche modo faremo. Adesso dobbiamo finire al meglio questa settimana, preparare al meglio l’amichevole con l’Atletico Madrid”. Servono innesti dal mercato? Quanto è lontana ladalla Juve che si aspetta per l’inizio? “A livello di lavoro abbiamo lavorato bene, sul mercato la società è vigile ma non si può cambiare troppo da un giorno all’altro. Con gli arrivi di Bremer, Gatti, Pogba e Di Maria direi che sono un ottimo mercato, purtroppo c’è stato questo imprevisto di Pogba e direi che la rosa è competitiva. Numericamente abbiamo bisogno, ...

AlfredoPedulla : #Allegri entro 48 ore dirà se vuole un esterno offensivo o un attaccante. #Kostic resta opzione già raccontata da d… - TuttoMercatoWeb : TMW - Juventus, Allegri: 'Entro il 31 agosto la rosa sarà completa. Vlahovic? Normale sia indietro'

Questo è emerso dal summit di ieri tra i dirigenti bianconeri e Massimiliano, che spera di poter accogliere un rinforzofine mercato. Per questo la Juventus è tornata forte su Filip ...Arthur non rientra nei piani di, che aspetta dal Psg Paredes: le parti sono al lavoro per ... Ore 12:51 - Roma - Wijnaldum, si chiudesera (Michele Cappello - Redazione gianlucadimarzio. TMW - Juventus, Allegri: "Entro il 31 agosto la rosa sarà completa. Vlahovic Normale sia indietro" Blitz Juventus, offerta in arrivo per l'esterno: si chiude, lo ha chiesto Allegri. Le ultimissime sulla situazione dei bianconeri ...Due acquisti e una cessione in previsione per la Juventus, con Mertens accostato alla squadra di mister Massimiliano Allegri ...