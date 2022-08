Abusi sessuali su una ragazza di 14 anni, arrestato un 63enne di Pavia (Di giovedì 4 agosto 2022) Un uomo di 63 anni della Lomellina è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Pavia per 'gravissimi Abusi sessuali' su una ragazzina di 14 anni, commessi il primo agosto nei giardini ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 agosto 2022) Un uomo di 63della Lomellina è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo diper 'gravissimi' su una ragazzina di 14, commessi il primo agosto nei giardini ...

