Trasporti, accordo strategico tra Federico II e la società Getplus: in campo per la mobilità del futuro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Università degli studi di Napoli Federico II e Getplus hanno firmato un accordo strategico per lo sviluppo del progetto Next che riguarda l’implementazione e utilizzo della modularità nei sistemi urbani. Getplus è infatti una società tecnologica di gestione del traffico di merci e persone che sta sviluppando un nuovo sistema di mobilità elettrica con l’utilizzo di un nuovo veicolo denominato ‘PODS‘. “I progetti in corso in Federico II, compreso quelli legati al neo-costituito Centro Nazionale per la mobilità Sostenibile, le lauree triennali e magistrali in particolare quella internazionale in Transportation Engineering and Mobility, i dottorandi di ricerca industriali, la Task Force di Ateneo per la Smart and Sustainable Mobility, le ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Università degli studi di NapoliII ehanno firmato unper lo sviluppo del progetto Next che riguarda l’implementazione e utilizzo della modularità nei sistemi urbani.è infatti unatecnologica di gestione del traffico di merci e persone che sta sviluppando un nuovo sistema dielettrica con l’utilizzo di un nuovo veicolo denominato ‘PODS‘. “I progetti in corso inII, compreso quelli legati al neo-costituito Centro Nazionale per laSostenibile, le lauree triennali e magistrali in particolare quella internazionale in Transportation Engineering and Mobility, i dottorandi di ricerca industriali, la Task Force di Ateneo per la Smart and Sustainable Mobility, le ...

alto_adige : Studenti under 28, rinnovato l'accordo l'Euregio Ticket per spostarsi con i trasporti pubblici tra Alto Adige, Tren… - TgrRai : RT @TgRaiBasilicata: #Trasporti, vertenza Trotta Bus verso la soluzione: trovato l'accordo per pagare gli stipendi ai lavoratori. #lavoro #… - TgRaiBasilicata : #Trasporti, vertenza Trotta Bus verso la soluzione: trovato l'accordo per pagare gli stipendi ai lavoratori.… - Panicus15 : @marattin D'accordo sul tassare meno sull'utilizzo della dote. Istruzione trasporti alloggi gratuiti ai meritevoli… - ttgitalia : Mario #Draghi sembra finalmente aver deciso: entro la prossima settimana dovrebbe dare il via libera alla privatizz… -