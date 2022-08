"Se lo dice il New York Times...": Meloni tutta da godere, distrutta la stampa estera (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giorgia Meloni è stata ospite in studio di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete4. La sua voce è particolarmente importante in questo frangente, dato che la leader di Fratelli d'Italia sta dominando i sondaggi: l'obiettivo non può che essere quello di vincere le elezioni del prossimo 25 settembre e di andare a governare l'Italia, magari proprio con la Meloni prima donna a Palazzo Chigi. Da quando è caduto l'esecutivo presieduto da Mario Draghi, anche la stampa estera si è però scatenata contro la Meloni. L'ultimo caso è quello del New York Times, con David Broder che ha tratteggiato un futuro buio per l'Italia in caso di vittoria di Fdi. “Perché questa attenzione nei miei confronti? Il motivo è che sono imbeccati dalla sinistra italiana - ha dichiarato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giorgiaè stata ospite in studio di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete4. La sua voce è particolarmente importante in questo frangente, dato che la leader di Fratelli d'Italia sta dominando i sondaggi: l'obiettivo non può che essere quello di vincere le elezioni del prossimo 25 settembre e di andare a governare l'Italia, magari proprio con laprima donna a Palazzo Chigi. Da quando è caduto l'esecutivo presieduto da Mario Draghi, anche lasi è però scatenata contro la. L'ultimo caso è quello del New, con David Broder che ha tratteggiato un futuro buio per l'Italia in caso di vittoria di Fdi. “Perché questa attenzione nei miei confronti? Il motivo è che sono imbeccati dalla sinistra italiana - ha dichiarato la ...

