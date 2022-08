Salerno, va al mare e e non rientra più: Raffaele ritrovato morto (Di mercoledì 3 agosto 2022) ritrovato senza vita il corpo di Raffaele Carratù, il 39enne di Mercato San Severino di cui si erano perse le tracce domenica scorso dopo un tuffo. Salerno, ritrovato senza vita dopo un tuffo Il macabro ritrovamento è stato fatto tra gli scogli del molo del porto di Salerno. Secondo quanto ricostruito, tre giorni fa il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 agosto 2022)senza vita il corpo diCarratù, il 39enne di Mercato San Severino di cui si erano perse le tracce domenica scorso dopo un tuffo.senza vita dopo un tuffo Il macabro ritrovamento è stato fatto tra gli scogli del molo del porto di. Secondo quanto ricostruito, tre giorni fa il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

cerco_lavoro : Offerte Lavoro Barista: Cercasi barista alle prime esperienze da inserire nello staff. Per candidarsi inviare CV… - ferlito_fabio : @DivoChris @YannSouffre @OfficialUSS1919 Stupido. Salerno ha la provincia più grande di Italia. La città di Salern… - Surfmonky1 : RT @emmevilla: ?????? No, le navi Ong NON sono un 'pull factor' per le partenze dei migranti. Eppure continuano le 'crisi in mare' architetta… - cronacacampania : Scomparso da domenica, il corpo del 39enne di Mercato San Severino ritrovato in mare a Salerno - ZiellaLaBiCi : RT @SOSMedItalia: Sollievo sulla #OceanViking. Finalmente i naufraghi potranno sbarcare in un porto. La nostra nave ha ricevuto l'ordine di… -