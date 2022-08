Ora la partita è aperta e si può vincere contro la destra, dicono Letta e Calenda (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il giorno dopo l’accordo tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova, il segretario del Pd si dice «molto» soddisfatto. «Perché l’obiettivo era difficile e perché diamo il senso della svolta», dice. «Ci ha aiutato lo spirito costruttivo: le cose complicate, alla fine, danno più gioia. Va bene per quello che dice al Paese e perché genera energie». E lo stesso spiega il leader di Azione: «Sono stato incollato al telefono per giorni. Alla fine è prevalso il senso di responsabilità». In un’intervista al Corriere, Letta racconta che sta ricevendo «un diluvio di commenti». «Sono complimenti. Perché abbiamo tolto il nostro interesse di parte a favore dell’interesse generale». Certo, non è stato semplice. E la gestazione dell’accordo è stata lunga. Non per Letta, che fa il paragone «con i tempi rapidi per il patto ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il giorno dopo l’accordo tra Enrico, Carloe Benedetto Della Vedova, il segretario del Pd si dice «molto» soddisfatto. «Perché l’obiettivo era difficile e perché diamo il senso della svolta», dice. «Ci ha aiutato lo spirito costruttivo: le cose complicate, alla fine, danno più gioia. Va bene per quello che dice al Paese e perché genera energie». E lo stesso spiega il leader di Azione: «Sono stato incollato al telefono per giorni. Alla fine è prevalso il senso di responsabilità». In un’intervista al Corriere,racconta che sta ricevendo «un diluvio di commenti». «Sono complimenti. Perché abbiamo tolto il nostro interesse di parte a favore dell’interesse generale». Certo, non è stato semplice. E la gestazione dell’accordo è stata lunga. Non per, che fa il paragone «con i tempi rapidi per il patto ...

