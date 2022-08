Netflix sotto accusa per First Kill: ecco cosa è successo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Netflix è finita al centro delle polemiche per la serie televisiva First Kill. Il teen drama soprannaturale ha ricevuto una brutta notizia dalla piattaforma di streaming. Poco meno di due mesi fa era stata rilasciata su Netflix la prima stagione: otto episodi da 45 minuti. Prodotta dall’attrice Emma Roberts e dalla sua casa di produzione Belletrist Productions, First Kill si basa sulla storia che la scrittrice Victoria Schwab, ha raccontato nell’antologia del 2020 Vampires Never Get Old: Tales With Fresh Bite. È una storia d’amore tra una vampira adolescente Juliette Fairmont (interpretata dalla Sarah Catherine Hook di NOS4A2) e una cacciatrice di vampiri, Calliope Burns (Imani Lewis, Star). Netflix prende una decisione su First ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 agosto 2022)è finita al centro delle polemiche per la serie televisiva. Il teen drama soprannaturale ha ricevuto una brutta notizia dalla piattaforma di streaming. Poco meno di due mesi fa era stata rilasciata sula prima stagione: otto episodi da 45 minuti. Prodotta dall’attrice Emma Roberts e dalla sua casa di produzione Belletrist Productions,si basa sulla storia che la scrittrice Victoria Schwab, ha raccontato nell’antologia del 2020 Vampires Never Get Old: Tales With Fresh Bite. È una storia d’amore tra una vampira adolescente Juliette Fairmont (interpretata dalla Sarah Catherine Hook di NOS4A2) e una cacciatrice di vampiri, Calliope Burns (Imani Lewis, Star).prende una decisione su...

