Napoli, Meret potrebbe restare in Serie A (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuova pista per Alex Meret. Il portiere del Napoli starebbe valutando l'ipotesi Spezia per il suo futuro. L'ex Udinese si trasferirebbe... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuova pista per Alex. Il portiere delstarebbe valutando l'ipotesi Spezia per il suo futuro. L'ex Udinese si trasferirebbe...

marcoconterio : ?? ?? Sorpresa #Spezia. In arrivo l'intesa per Alex Meret dal #Napoli tra i pali. I dettagli ? su @TuttoMercatoWeb - TuttoMercatoWeb : TMW - Sorpresa Spezia. A un passo l'intesa per il prestito di Meret dal Napoli - AlfredoPedulla : #Meret: lo #Spezia, che segue anche #Dragowski, ci ha provato in serata. Decide lui tra #Spezia, #Torino e… - NickCecca : Napoli, con l’uscita di Meret (in dirittura d’arrivo a Spezia) Kepa si avvicina sempre più - CMondavio : RT @RaimondoDM: Alex #Meret rinnoverà il contratto col #Napoli fino al 30 giugno 2024, poi il prestito secco allo #Spezia. Definita quest… -