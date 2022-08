Maggioranza Quirinale | quali possibili scenari post voto

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 25 settembre schieramenti e leader vinceranno o perderanno le elezioni politiche se il 21 e 22 agosto, quando saranno presentate le liste dei candidati presso gli uffici elettorali delle corti d’Appello, avranno centrato o meno l’obiettivo di proporre ai cittadini di votare le persone più preparate e intellettualmente oneste. “Politica vuol dire realizzare”, sosteneva Alcide De Gasperi, e non la filosofia dell’intercapedine per perseguire i propri interessi… L’accordo liberal riformista nel solco di Draghi fra il Partito democratico e Azione di Carlo Calenda e Più Europa dà slancio ideale e programmatico al centrosinistra, e lo mette in condizione di contendere l’esito delle politiche di settembre a un centro centrodestra diviso da notevoli e dirompenti riserve mentali. Gliche si delineano sono sempre più netti e, secondo gli ambienti parlamentari e ...