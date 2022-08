Madame Web: le foto dal set di Emma Roberts alimentano le ipotesi dei fan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Emma Roberts è stata immortalata sul set di Madame Web e un dettaglio del suo personaggio sta alimentando le ipotesi dei fan. Le riprese di Madame Web sono attualmente in corso nella città di Boston e le nuove foto dal set mostrano Emma Roberts impegnata in alcuni ciak. La giovane attrice è stata immortalata mentre cammina lungo una strada e i fan hanno subito notato che il personaggio sarà in dolce attesa. Le foto di Emma Roberts impegnata nella realizzazione di Madame Web hanno quindi alimentato le ipotesi dei fan della Marvel. Il fatto che l'attrice abbia un pancione finto potrebbe essere infatti un elemento legato al personaggio di Jessica Drew/Spider-Woman, alle ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 agosto 2022)è stata immortalata sul set diWeb e un dettaglio del suo personaggio sta alimentando ledei fan. Le riprese diWeb sono attualmente in corso nella città di Boston e le nuovedal set mostranoimpegnata in alcuni ciak. La giovane attrice è stata immortalata mentre cammina lungo una strada e i fan hanno subito notato che il personaggio sarà in dolce attesa. Lediimpegnata nella realizzazione diWeb hanno quindi alimentato ledei fan della Marvel. Il fatto che l'attrice abbia un pancione finto potrebbe essere infatti un elemento legato al personaggio di Jessica Drew/Spider-Woman, alle ...

