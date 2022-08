Lutto nel mondo del calcio | addio a Villiam Vecchi | storico ex portiere del Milan

(Di mercoledì 3 agosto 2022)neldel: all’età di 73 anni è venuto a mancareexe preparatore dei portieri delIldelpiange la scomparsa diexdi, Cagliari, Como e SPAL e che in carriera ha ricoperto anche il ruolo di preparatore dei portieri della squadra rossonera. Questo il ricordo della societàista sui social: «Sempre vicino al, sempre rossonero. L’eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti iisti per la scomparsa di...

imperianews_it : Diano Marina, lutto nel mondo nel mondo imprenditoriale e della vela: è morto Roberto Negri - zazoomblog : Lutto improvviso nel cinema italiano: Carlo Verdone addolorato - #Lutto #improvviso #cinema #italiano: - APesciolini : @Carlettina72Cg @laHantucci Hai ragione, Roma (sono romana) è ancora la città più bella del mondo, ma anche la più… - infoitcultura : Grande lutto nel cinema: se ne va un cattivo per ecellenza - neodie : Zefiro soffia nel cielo di notte, mi chiedo: le mie lacrime di lutto sprofondano sotto il sole? Si è trovata un uni… -

Fruitbook Magazine

in casa Milan. E' scomparso all'età di 73 anni Villiam Vecchi, ex portiere rossonero a cavallo ...1967 il debutto in prima squadra, con cui ha giocato fino al 1974. Dopo di che, le esperienze ...mondo sportivo reggiano e nazionale. E' morto questa mattina Villiam Vecchi (nella foto con l'amico e capo allenatore Carlo Ancelotti, anche lui di origini reggiane), volto molto conosciuto ... Profondo lutto nel settore, è scomparsa Annabella Donnarumma Reggio Emilia, 3 ago. - (Adnkronos) - Milan in lutto per la scomparsa dell'ex portiere Villiam Vecchi che si è spento questa mattina all’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia all'età di 73 anni. Cresc ...Morto questa mattina a Reggio Emilia Villiam Vecchi. L'ex portiere e membro dello staff di Ancelotti aveva 73 anni ...