L’Inter si inserisce nella corsa per l’obiettivo del Milan!

È ormai noto da settimane L'Interesse del Milan per Japhet Tanganga. Il centrale del Tottenham è in cima alla lista dei desideri di Pioli che vorrebbe così andare a completare il reparto difensivo. I Campioni d'Italia però vorrebbero raggiungere un accordo con la società britannica per un prestito con diritto di riscatto, sia per il difensore classe '99 che per Pape Matar Sarr, altro obiettivo di mercato dichiarato dei rossoneri. Il Tottenham invece vorrebbe monetizzare e vendere i due giocatori, quindi la società sta da tempo lavorando con Fabio Paratici, direttore sportivo del club inglese, per accordarsi sulla formula dell'eventuale trasferimento. Tanganga Tottenham Milan Inter Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'apparente arenarsi della trattativa ha dato la possibilità ad ad altre società di inserirsi nell'affare, prima su tutte ...

