"Lì sotto...": Johnny Depp, il dettaglio (troppo) intimo nei documenti legali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Succede di tutto. Un vero e proprio processo mediatico. L'attrice viene condannata a pagare oltre 10 milioni di dollari perché, secondo i giudici, avrebbe diffamato l'ex marito. Adesso emerge un dettaglio alquanto raccapricciante, che spunta dalle carte del tribunale: sembra che Johnny Depp soffra di disfunzione erettile. Ed è forse per questo motivo, secondo gli esperti, che Depp abbia avuto nel tempo comportamenti violenti. Quando ha vinto la causa di diffamazione contro sua moglie ha detto: "La giuria mi ha ridato la vita". Il documento choc, chiamiamolo proprio così, resta legato ad alcune indiscrezioni che sarebbero trapelate dalle carte. "Sebbene il signor Depp preferirebbe non rivelare la sua condizione di disfunzione erettile", si legge nei documenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Succede di tutto. Un vero e proprio processo mediatico. L'attrice viene condannata a pagare oltre 10 milioni di dollari perché, secondo i giudici, avrebbe diffamato l'ex marito. Adesso emerge unalquanto raccapricciante, che spunta dalle carte del tribunale: sembra chesoffra di disfunzione erettile. Ed è forse per questo motivo, secondo gli esperti, cheabbia avuto nel tempo comportamenti violenti. Quando ha vinto la causa di diffamazione contro sua moglie ha detto: "La giuria mi ha ridato la vita". Il documento choc, chiamiamolo proprio così, resta legato ad alcune indiscrezioni che sarebbero trapelate dalle carte. "Sebbene il signorpreferirebbe non rivelare la sua condizione di disfunzione erettile", si legge nei...

