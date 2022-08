Il match goliardico tra Panatta e Bertolucci che spopola sui social

Leggi su agi

(Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - "71 anni fa, a Forte dei Marmi, nasceva Paolo; un giocatore di grandissimo talento (insomma) e con un rovescio rimasto nella storia del tennis (adesso non esageriamo). Grande doppista (più o meno) e vincitore della Coppa Davis (ma ndannavi senza di me?). Auguri amico mio". Nel giorno del compleanno di Paolo, si rinnova su Twitter la schermaglia tra il toscano e Adriano, diventati grazie alla docuserie 'Una squadra' di Domenico Procacci e alla assidua e intelligente frequentazione deinetwork, una vera e propria nuova coppia dello spettacolo sul genere di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Oggirisponde con tono forzatamente stizzito agli auguri di: "Incredibile come si sia rovesciato il mondo! Tutti devono sapere che Sono ...