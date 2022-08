Ellen Pompeo limita la sua presenza in Grey's Anatomy 19 per recitare nella miniserie Orphan (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'attrice Ellen Pompeo sarà protagonista e produttrice di una miniserie, Orphan, destinata a Hulu e ha deciso di limitare la sua presenza in Grey's Anatomy 19. Ellen Pompeo limiterà la sua presenza in Grey's Anatomy 19: l'attrice apparirà infatti in circa 8 episodi. L'interprete di Meredith Grey, nei prossimi mesi, sarà impegnata infatti sul set di un progetto destinato a Hulu ispirato a una storia vera di cui sarà protagonista e produttrice. Secondo le indiscrezioni, l'attrice Ellen Pompeo apparirà in soli otto episodi della diciannovesima stagione di Grey's Anatomy, o in meno della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'attricesarà protagonista e produttrice di una, destinata a Hulu e ha deciso dire la suain's19.limiterà la suain's19: l'attrice apparirà infatti in circa 8 episodi. L'interprete di Meredith, nei prossimi mesi, sarà impegnata infatti sul set di un progetto destinato a Hulu ispirato a una storia vera di cui sarà protagonista e produttrice. Secondo le indiscrezioni, l'attriceapparirà in soli otto episodi della diciannovesima stagione di's, o in meno della ...

eroalessia : Ma se Ellen Pompeo non sarà più la protagonista possiamo far finire definitivamente Grey's Anatomy? Se vogliono con… - PaoloSutera : La notizia seriale del giorno (ma anche il premio 'esteeecatsi' del giorno): Ellen Pompeo comparirà in solo 8 -pare… - micene_return : Doppia notizia shock Ellen Pompeo apparirà solo nei primi 8 episodi della 19esima stagione di #GreysAnatomy. La Po… - bristoldo : RT @ciakmag: #EllenPompeo limiterà la sua presenza nella 19esima stagione di #GreysAnatomy per dedicarsi ad un nuovo progetto. Il primo, d… - ciakmag : #EllenPompeo limiterà la sua presenza nella 19esima stagione di #GreysAnatomy per dedicarsi ad un nuovo progetto.… -