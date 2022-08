Elezioni, parlamentarie M5S: autocandidature 5-8 agosto. Salvini: “Tornare al Viminale? Decidono i cittadini”. Verdi e Si rinviano incontro con Pd. Incontro alla Camera Letta-Di Maio-Tabacci (Di mercoledì 3 agosto 2022) Berlusconi: «Nuovo miracolo italiano», ma Calenda risponde: «Anche meno». Di Battista attacca Di Maio: «Chi lo conosce, lo evita» Leggi su lastampa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Berlusconi: «Nuovo miracolo italiano», ma Calenda risponde: «Anche meno». Di Battista attacca Di: «Chi lo conosce, lo evita»

Agenzia_Ansa : 'Dobbiamo assolutamente farle, è un passaggio che rientra nella democrazia diretta per dare agli iscritti la possib… - zazoomblog : Verso le elezioni nel M5S le candidature alle parlamentarie dal 5 all8 agosto - #Verso #elezioni #candidature - TV7Benevento : Elezioni: 'parlamentarie M5S', in primo step no a pluricandidature - - telodogratis : Elezioni 2022, ‘parlamentarie’ M5S dal 5 all’8 agosto - TV7Benevento : Elezioni: a parlamentarie vincolo residenza soft, 'candidature anche in collegi centro interessi' -… -