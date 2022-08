Dichiarazione dei redditi precompilata 2022, ecco i suggerimenti dell'Agenzia delle Entrate per il 730 - GUIDA (Di mercoledì 3 agosto 2022) L' Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una Dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'mette a disposizione dei contribuenti unadeicon diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri...

GiovanniDrogo19 : @franna_rugg84 @Mov5Stelle Ho visto la sua dichiarazione dei redditi del 2018. Tornerà lì. La greppia è finita. - roberto84173112 : @cgilnazionale Parlamentari vicino a CGIL propongano a Governo di accreditare 20 (venti) euro nella prossima Dichia… - RedelleOmbre : RT @Sara_fromArda: @GiovanniPaglia La tassa di successione è SEMPRE ingiusta, perché sono soldi già tassati. Se ci sono irregolarità, devon… - francescadpn : @notpetko @LaGrevia in realtà l'affitto per studenti universitari è detraibile dalla dichiarazione dei redditi purc… - Lindinniato : @vespaarancione @AStramezzi Non è una cazzata dei tg, sono le dichiarazione della cina. Ma non ti senti stupido a c… -