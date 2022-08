Di Battista Vs Di Maio: “Un arrivista, incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi “ (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Perché il Pd dovrebbe concedergli il ‘diritto di tribuna’, un modo politicamente corretto per descrivere il solito paracadute sicuro, tipo la Boschi candidata a Bolzano nel 2018? Perché? Che rassicurazioni ha avuto mesi fa, quando portava, insieme a Grillo, il M5s tra le braccia di Draghi? Queste sono domande che dovrebbero avanzare i giornalisti”. Eccolo, puntuale, Alessandro Di Battista, che attraverso un post pubblicato oggi sulla sua pagina Fb, tanto per cambiare, ha duramente attaccato l’ex compagno M5s: “Luigi Di Maio non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto a tutto, arrivista, incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi“. Di Battista: “Di Maio dilapidato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Perché il Pd dovrebbe concedergli il ‘diritto di tribuna’, un modo politicamente corretto per descrivere il solito paracadute sicuro, tipo la Boschi candidata a Bolzano nel 2018? Perché? Che rassicurazioni ha avuto mesi fa, quando portava, insieme a Grillo, il M5s tra le braccia di Draghi? Queste sono domande che dovrebbero avanzare i giornalisti”. Eccolo, puntuale, Alessandro Di, che attraverso un post pubblicato oggi sulla sua pagina Fb, tanto per cambiare, ha duramente attaccato l’ex compagno M5s: “Luigi Dinon ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto a tutto,al piùpur dinei“. Di: “Didilapidato ...

