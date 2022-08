Dazn e Tim firmano l’accordo | pronto lo sbarco su Sky

(Di mercoledì 3 agosto 2022)e Tim hanno firmato un accordo, con i primi che approdano anche su Sky: tutti gli ultimi dettagli Alla fine è arrivatoe Tim hanno firmato un’intesa. In cosa consiste?non avrà più l’esclusiva assoluta per la prossima stagione di Serie A, così che l’emittente può ora sbarcare anche su Sky. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere : Tim-Dazn, accordo senza obbligo di esclusiva: ora tutta la serie A potrà andare anche su Sky - An_Bion : Dazn-Tim, raggiunto l’accordo: niente più esclusiva su Timvision - Il Sole 24 ORE @sole24ore #Tim #Dazn #Sky #SerieA - sportface2016 : +++#Dazn e #Tim firmano l'accordo, non c'è più esclusiva. #Dazn può sbarcare su #Sky+++ - SportInTV_IT : #DirittiTV | #DAZN annuncia la modifica dell’accordo con #TIM - Claplaz : Accordo ufficiale tra Tim e Dazn. La app non sarà più una esclusiva della piattaforma TimVision, ma si aprirà ad al… -

L'accordo fra, come riportato da Il Sole 24 Ore , dovrebbe tradursi in uno sconto rispetto alla cifra di 410 milioni (ottenuta tramite la cifra pattuita di 340 milioni con l'aggiunta di ...hanno appena firmato l'accordo per la fine del loro rapporto di esclusiva: gli appassionati di calcio e sport dunque ora potranno vedere i contenuti su più piattaforme. Lo apprende l'ANSA. ...DAZN annuncia la modifica dell’accordo con TIM per la trasmissione delle partite della Serie A TIM e dei contenuti sportivi. In vigore dalla ...Raggiunto l'accordo tra Dazn e Tim: da oggi tutti gli appassionati di sport e calcio potranno vedere i contenuti su più piattaforme. Dopo le indiscrezioni di stampa delle ultime ...