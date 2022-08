Calciomercato Napoli, Adl contro la Coppa d’Africa: Osimhen ai saluti? (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è lasciato andare a dichiarazioni particolarmente piccate contro la Coppa d’Africa e contro i calciatori che intendono disputare tale competizione in barba ai club l’appartenenza. Le dichiarazioni Ai microfoni di Wall Street Italia, il patron ha parlato di un «Campionato atipico e anomalo, hanno fatto un accordo per giocare in Qatar i mondiali d’inverno. Basta africani: o rinunciano a giocare la Coppa d’Africa quando vengono da noi o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri». Calciomercato Napoli: Osimhen ai saluti? È innegabile che affermazioni del genere non possono aver di certo ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il presidente delAurelio De Laurentiis si è lasciato andare a dichiarazioni particolarmente piccatelai calciatori che intendono disputare tale competizione in barba ai club l’appartenenza. Le dichiarazioni Ai microfoni di Wall Street Italia, il patron ha parlato di un «Campionato atipico e anomalo, hanno fatto un accordo per giocare in Qatar i mondiali d’inverno. Basta africani: o rinunciano a giocare laquando vengono da noi o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri».ai? È innegabile che affermazioni del genere non possono aver di certo ...

