Calciomercato Inter, Dumfries via? Ai nerazzurri piace Dest: la situazione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato Inter: se Dumfries dovesse essere ceduto al Chelsea, ai nerazzurri piacerebbe Dest del Barcellona come sostituto Se l'Inter dovesse cedere Dumfries al Chelsea, che starebbe spingendo per portare a Londra l'olandese, terrebbe in seria considerazione Wilfried Singo del Torino, obiettivo non semplice perché adesso il Torino vuole rinforzarsi e non cedere (dopo Bremer) un altro pezzo pregiato. Alternative? piace tanto Dest del Barcellona che però sembra inavvicinabile anche se Azpilicueta sbarcasse in Catalogna. Idem Castagne del Leicester. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

