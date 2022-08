Calcio, il sindaco dopo esclusione del Campobasso: “Pronti per ripartire dalla LND” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, non ci sta e annuncia di voler ripartire dal prossimo campionato della LND. “Con l’esclusione confermata quest’oggi dal TAR del Lazio della Società Sportiva Città di Campobasso S.r.l. dal prossimo campionato di Serie C, la nostra amministrazione comunale si è già attivata – si legge nella nota del primo cittadino – producendo una nota ufficiale indirizzata alla FederCalcio, con la quale è stata fatta presente la volontà del Comune di indire, con l’assenso della Federazione, una procedura esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di società sportive per l’iscrizione della squadra di Calcio della città di Campobasso al Campionato della LND, per la stagione sportiva 2022/2023, ai ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ildi, Roberto Gravina, non ci sta e annuncia di volerdal prossimo campionato della LND. “Con l’confermata quest’oggi dal TAR del Lazio della Società Sportiva Città diS.r.l. dal prossimo campionato di Serie C, la nostra amministrazione comunale si è già attivata – si legge nella nota del primo cittadino – producendo una nota ufficiale indirizzata alla Feder, con la quale è stata fatta presente la volontà del Comune di indire, con l’assenso della Federazione, una procedura esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di società sportive per l’iscrizione della squadra didella città dial Campionato della LND, per la stagione sportiva 2022/2023, ai ...

