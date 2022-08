ATP Washington 2022, Andrey Rublev e Karen Khachanov accedono agli ottavi di finale, avanza Kyrgios (Di mercoledì 3 agosto 2022) E’ andata in archivio una nuova giornata di incontri a Washington, sede dell’ATP500 di questa settimana. Sul cemento americano tanti match interessanti di cui vale la pena parlare in un torneo utile a capire la condizione dei tennisti in vista degli US Open. Sono arrivate le vittorie di Andrey Rublev e di Nick Kyrgios. Il russo (testa di serie n.1 del torneo) ha sconfitto per 6-4 6-2 il britannico Jack Draper (n.81 ATP). Una partita nella quale il n.8 del mondo ha fatto la differenza con la sua grande velocità di palla da fondo e per il suo avversario poco da fare. agli ottavi di finale Rublev incrocerà il vincente della sfida tra i due americani Maxime Cressy (n.13 del seeding) e Jack Sock, quest’ultimo a segno un po’ a sorpresa contro il belga David ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) E’ andata in archivio una nuova giornata di incontri a, sede dell’ATP500 di questa settimana. Sul cemento americano tanti match interessanti di cui vale la pena parlare in un torneo utile a capire la condizione dei tennisti in vista degli US Open. Sono arrivate le vittorie die di Nick. Il russo (testa di serie n.1 del torneo) ha sconfitto per 6-4 6-2 il britannico Jack Draper (n.81 ATP). Una partita nella quale il n.8 del mondo ha fatto la differenza con la sua grande velocità di palla da fondo e per il suo avversario poco da fare.diincrocerà il vincente della sfida tra i due americani Maxime Cressy (n.13 del seeding) e Jack Sock, quest’ultimo a segno un po’ a sorpresa contro il belga David ...

