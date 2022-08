Alpine lo annuncia, Piastri smentisce: "Non correrò con loro", un caso assurdo in F1 (Di mercoledì 3 agosto 2022) In due giorni, due piloti persi per l'Alpine. Prima Fernando Alonso, passato lunedì ufficialmente all'Aston Martin nel 2023, ora Oscar Piastri, annunciato lo stesso giorno con un comunicato prima della smentita del giovane australiano, che sui suoi profili social ha scritto: “Ho capito che, senza il mio accordo, l'Alpine F1 ha diffuso un comunicato stampa nel tardo pomeriggio di oggi in cui afferma che guiderò per loro l'anno prossimo. Questo è sbagliato, non ho firmato un contratto con Alpine per il 2023. Non guiderò per Alpine il prossimo anno”. Di mezzo c'è la McLaren, che aveva un accordo con lui e il suo famoso manager, l'ex F1 e connazionale Mark Webber. Il passaggio di Alonso in Aston Martin ha complicato tutto Ora è bagarre, con probabile battaglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) In due giorni, due piloti persi per l'. Prima Fernando Alonso, passato lunedì ufficialmente all'Aston Martin nel 2023, ora Oscarto lo stesso giorno con un comunicato prima della smentita del giovane australiano, che sui suoi profili social ha scritto: “Ho capito che, senza il mio accordo, l'F1 ha diffuso un comunicato stampa nel tardo pomeriggio di oggi in cui afferma che guiderò perl'anno prossimo. Questo è sbagliato, non ho firmato un contratto conper il 2023. Non guiderò peril prossimo anno”. Di mezzo c'è la McLaren, che aveva un accordo con lui e il suo famoso manager, l'ex F1 e connazionale Mark Webber. Il passaggio di Alonso in Aston Martin ha complicato tutto Ora è bagarre, con probabile battaglia ...

