Wilma Goich | il dolore per la tragica scomparsa | uno strazio devastante

Leggi su kronic

(Di martedì 2 agosto 2022)ha passato un periodo difficilissimo dopo la morte della sua unica figlia, Susanna Vianello, venuta a mancare nel 2020. Non passa giorno senza che spuntino fuori nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello VIP. In particolare, i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini non vedono l’ora di conoscere tutti i nomi dei concorrenti che varcheranno la soglia della Casa più spiata d’Italia. Tra i tanti nomi che si stanno facendo in questi giorni c’è anche, famosissima cantante originaria di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, autrice di alcuni brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Basti pensare a Le colline sono in fiore, la canzone presentata al Festival di Sanremo 1965: il pezzo non riuscì a vincere la kermesse canora ma ...