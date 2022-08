Vangelo di oggi 2 Agosto 2022: Mt 14,22-36 | Video commento (Di martedì 2 agosto 2022) Ascoltiamo il Vangelo di martedì 2 Agosto 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato?” “La fede ci dà la sicurezza di una Presenza, quella presenza di Gesù, una presenza che ci spinge a superare le bufere esistenziali, L'articolo Vangelo di oggi 2 Agosto 2022: Mt 14,22-36 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 2 agosto 2022) Ascoltiamo ildi martedì 2, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato?” “La fede ci dà la sicurezza di una Presenza, quella presenza di Gesù, una presenza che ci spinge a superare le bufere esistenziali, L'articolodi: Mt 14,22-36proviene da La Luce di Maria.

Come restare in piedi quando scoppia la tempesta pregando (Matteo 14,22 - 36)

Due cose colpiscono del Vangelo di oggi. La prima è la preghiera di Gesù: Dovrebbe colpirci il tempo che Gesù riserva alla preghiera. È un tempo decisivo, personale, prolungato...

Il viaggio in Canada ha raggiunto i suoi scopi... da un genuino annuncio del Vangelo. E questo è arrivato anche alla attualità della società... ai problemi o alle sfide di oggi. Papa Francesco ha detto che la Chiesa non è un'idea da inculcare ma casa...

Cerco il Tuo volto

Papa Francesco, arrivo in Canada. Cerimonia di benvenuto, domenica 24 luglio,…

E quanti lo toccarono furono guariti. In questo brano del Vangelo di Matteo, i discepoli, vedendo Gesù camminare sulle acque, sono colti dallo spavento poiché credono si tratti di un fantasma, cioè un...

Sant'Ignazio di Loyola

La fede non è occuparsi di cose al margine della vita, ma è occuparsi di ciò che dà senso a tutta la vita compresa la fame o il gusto stesso di mangiare o di bere, come leggiamo nel Vangelo di oggi...