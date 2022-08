Valnegra e il ‘no’ alla multa per chi discrimina i gay, il sindaco: “Inapplicabile, ecco perché” (Di martedì 2 agosto 2022) Valnegra. “L’ammenda di 500 euro a chi commette atti discriminatori fondati su orientamento sessuale o di genere? Non riusciremmo ad applicarla”. Così Enzo Milesi, sindaco di Valnegra, commenta la decisione di non inserire la parte relativa ad un’ammenda all’interno della delibera che prevedeva misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Una delibera votata dalla maggioranza durante il consiglio comunale di venerdì 29 luglio, ma che ha registrato il ‘no’ del partito Gay LGBT+. Un’opposizione – quella del partito di Andrea Viscardi – mostrata proprio a causa della mancanza della sanzione nel testo definitivo: un taglio che, secondo il Partito Gay LGBT+, ha svuotato ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022). “L’ammenda di 500 euro a chi commette attitori fondati su orientamento sessuale o di genere? Non riusciremmo ad applicarla”. Così Enzo Milesi,di, commenta la decisione di non inserire la parte relativa ad un’ammenda all’interno della delibera che prevedeva misure di prevenzione e contrasto dellazione e della violenza per motivi fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Una delibera votata dmaggioranza durante il consiglio comunale di venerdì 29 luglio, ma che ha registrato ildel partito Gay LGBT+. Un’opposizione – quella del partito di Andrea Viscardi – mostrata proprio a causa della mancanza della sanzione nel testo definitivo: un taglio che, secondo il Partito Gay LGBT+, ha svuotato ...

