Ucraina: Onu, almeno 5.327 civili morti nel conflitto (Di martedì 2 agosto 2022) almeno 5.327 civili sono morti e 7.257 sono rimasti feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione delle truppe russe: lo ha reso noto l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022)5.327sonoe 7.257 sono rimasti feriti indall'inizio dell'invasione delle truppe russe: lo ha reso noto l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti ...

globalistIT : - MediasetTgcom24 : Ucraina, Onu: almeno 5.327 civili morti nel conflitto #ucraina - CreRoxana1 : RT @paolobucci68: ONU CONFERMA ALMENO 352 BIMBI MORTI L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è stato in gr… - AlexPetite8 : RT @michele_geraci: A Washington già si parla di “unprovoked reaction” da parte della #Cina, se la 3’ carica #USA, dem come #Biden, atterra… - AttilaAzureRive : RT @Gianl1974: Le Nazioni Unite hanno ricevuto richieste da Ucraina e Russia per indagare sull'omicidio di prigionieri di guerra a Yelenovk… -