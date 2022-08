Tale e Quale Show: il cast ufficiale della prossima stagione (Di martedì 2 agosto 2022) Sono ben undici, cinque uomini e sei donne, i Vip che prenderanno parte in qualità di concorrenti al cast di Tale e Quale Show 2022. Il famosissimo varietà di Rai 1 tornerà sul piccolo schermo da venerdì 30 settembre, con al timone ”il confermatissimo” Carlo Conti. Le puntate previste sono otto, il programma dovrebbe terminare 18 novembre 2022. Facciamo insieme il punto della situazione. Tale e Quale Show, il cast definitivo TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato, nelle scorse ore, i nomi degli undici nuovi concorrenti di Tale e Quale Show 2022. Alcuni nomi erano venuti a galla già nei giorni scorsi, come quello ad esempio legato alla partecipazione di Valeria Marini e Alessandra Mussolini. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 2 agosto 2022) Sono ben undici, cinque uomini e sei donne, i Vip che prenderanno parte in qualità di concorrenti aldi2022. Il famosissimo varietà di Rai 1 tornerà sul piccolo schermo da venerdì 30 settembre, con al timone ”il confermatissimo” Carlo Conti. Le puntate previste sono otto, il programma dovrebbe terminare 18 novembre 2022. Facciamo insieme il puntosituazione., ildefinitivo TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato, nelle scorse ore, i nomi degli undici nuovi concorrenti di2022. Alcuni nomi erano venuti a galla già nei giorni scorsi, come quello ad esempio legato alla partecipazione di Valeria Marini e Alessandra Mussolini. ...

