sportli26181512 : Spalletti chiama De Laurentiis: vuole Raspadori per competere con le rivali: Spalletti chiama De Laurentiis: vuole… - rsimonetti57 : @ADeLaurentiis Buongiorno Presidente, Oggi 2 Agosto, Chiama Mertens uno che Può dare ancora oer 2/3 Anni Esperienz… - antoniopuertii : @PolliceAzzurro Ma facendo corna le cose vanno male quest anno voi fans di chi vi chiama pazzi drogati e feustrati… - vitovito63 : @l_honestly @virgini22338959 @claudioiappelli @dries_mertens14 @ADeLaurentiis Non ditele certe cose, Se Ciro chiama… - Annacameback : @Rosa_Teta_ Spalletti chi? Quello che voleva comandare il Re e non era che un vassallo? Si chiama mobbing. E che l… -

Corriere dello Sport

Tutto su Raspadori perché il Napoli ha bisogno di un colpo così e quindi l'ambiente azzurro sta spingendo in questa direzione. Da Lucianoè arrivata una indicazione chiara perché la squadra - ma anche la piazza - ha bisogno di accendersi e Raspadori potrebbe far scattare l'interruttore dell'entusiasmo. Non perderti le ...Commenta per primo L'obiettivo numero uno in casa Napoli oggi siKepa Arrizabalaga. Dopo la lunga ricerca di un portiere con esperienza internazionale la ...di aggregarsi al gruppo diLe ultime sul mercato con Il Mattino da Castel di Sangro. In studio Claudia Mercurio e Gennaro Arpaia per raccontare il primo giorno della settimana di lavoro del Napoli di Spalletti ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...