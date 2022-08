"Sono scelte. Quando ti separi...": Vanessa Incontrada, stoccata a Michelle Hunziker (Di martedì 2 agosto 2022) Torna a parlare Vanessa Incontrada. Lo fa con Vanity Fair, di cui è protagonista dell'ultima copertina. Lo scorso febbraio si parlava di una crisi di coppia tra lei e il compagno, Rossano Laurini. Ma la Incontrada non ne ha mai voluto parlare in pubblico, nemmeno nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo. Oggi, con Vanity Fair, qualcosa si lascia sfuggire: nessun dettaglio, ma quel che basta per capire che, qualcosa, nel rapporto si è rotto. Quando le chiedono del suo rapporto con Laurini, spiega: "Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti", ammette Vanessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Torna a parlare. Lo fa con Vanity Fair, di cui è protagonista dell'ultima copertina. Lo scorso febbraio si parlava di una crisi di coppia tra lei e il compagno, Rossano Laurini. Ma lanon ne ha mai voluto parlare in pubblico, nemmeno nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo. Oggi, con Vanity Fair, qualcosa si lascia sfuggire: nessun dettaglio, ma quel che basta per capire che, qualcosa, nel rapporto si è rotto.le chiedono del suo rapporto con Laurini, spiega: "in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti", ammette...

