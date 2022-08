Raspadori-Napoli, De Laurentiis pronto ad intervenire: l’idea per sbloccare la trattativa (Di martedì 2 agosto 2022) È diventata il tormentone di questi ultimi giorni di mercato la trattativa per Raspadori al Napoli. Società e allenatore hanno scelto lui per aumentare la qualità offensiva della squadra azzurra e anche il giocatore è disposto ad accettare il trasferimento all’ombra del Vesuvio. Le notizie della serata di ieri segnalano però un grosso ostacolo: la concorrenza della Juventus. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dà gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa fra Sassuolo e Napoli per l’attaccante, il quale ha già trovato l’accordo contrattuale con gli azzurri (un quinquennale da 2.5 milioni a stagione). De Laurentiis Napoli (Getty Images) Raspadori, il Napoli si prova una formula “alla Locatelli” La volontà dei nero ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) È diventata il tormentone di questi ultimi giorni di mercato laperal. Società e allenatore hanno scelto lui per aumentare la qualità offensiva della squadra azzurra e anche il giocatore è disposto ad accettare il trasferimento all’ombra del Vesuvio. Le notizie della serata di ieri segnalano però un grosso ostacolo: la concorrenza della Juventus. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dà gli ultimi aggiornamenti sullafra Sassuolo eper l’attaccante, il quale ha già trovato l’accordo contrattuale con gli azzurri (un quinquennale da 2.5 milioni a stagione). De(Getty Images), ilsi prova una formula “alla Locatelli” La volontà dei nero ...

