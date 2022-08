Quanti soldi guadagnano Leclerc e Sainz? La classifica dei piloti più pagati (Di martedì 2 agosto 2022) La Ferrari si è presentata con grandi ambizioni ai nastri di partenza del Mondiale F1 2022, ma la prima parte di stagione è vissuta tra altri e bassi. La monoposto è sembrata decisamente competitiva, ma ha dato alcuni problemi di affidabilità e inoltre sono stati commessi importanti errori di strategia che hanno pesantemente danneggiato Charles Leclerc. Il monegasco ha commesso anche degli errori di guida ed è così sprofondato a 80 punti di distacco da Max Verstappe in classifica generale. Appare decisamente improbabile lottare per la conquista del titolo iridato, salvo infilare una clamorosa serie di successi consecutivi e sperare in una debacle del Campione del Mondo. I sogni di gloria della Scuderia di Maranello sembrano già essere rinviati alla prossima annata agonistica. Ancora una volta gli investimenti non sono bastati per riportare a casa il ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) La Ferrari si è presentata con grandi ambizioni ai nastri di partenza del Mondiale F1 2022, ma la prima parte di stagione è vissuta tra altri e bassi. La monoposto è sembrata decisamente competitiva, ma ha dato alcuni problemi di affidabilità e inoltre sono stati commessi importanti errori di strategia che hanno pesantemente danneggiato Charles. Il monegasco ha commesso anche degli errori di guida ed è così sprofondato a 80 punti di distacco da Max Verstappe ingenerale. Appare decisamente improbabile lottare per la conquista del titolo iridato, salvo infilare una clamorosa serie di successi consecutivi e sperare in una debacle del Campione del Mondo. I sogni di gloria della Scuderia di Maranello sembrano già essere rinviati alla prossima annata agonistica. Ancora una volta gli investimenti non sono bastati per riportare a casa il ...

Albarien : RT @lordpeto: 3 milioni. Per levarlo dal cazzo gli diamo più soldi di quanti gliene danno per giocare. Siamo una società ridicola. 20 milio… - g0th_fairy_ : Cioè non so se vi rendete conto di quanti soldi sono Mettiamo che una persona guadagni 3000 euro al mese e lavori… - devonnessmiIe : ma quanti soldi si deve avere per fare 20+ concerti con early entry? assurdo - AndGad2010 : Quando vai all’Inter piangi 2 volte uno per quanti soldi ( tanti ) ti daranno e due per quanti soldi ( tanti ) ri… - CameddaRoberto : @mgmaglie Dipende da quanti soldi gli anno versato sul conto -