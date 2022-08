Nancy Pelosi in arrivo a Taiwan. Cina e Stati Uniti mostrano i muscoli (Di martedì 2 agosto 2022) Il volo con a bordo la presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, è arrivato a Taiwan dopo essere decollato stamane da Kuala Lumpur, capitale della Malesia. Il Boeing C-40C dell’U.S. Air Force è decollato alle 9:40 circa e dopo aver sorvolato il Borneo evitando accuratamente il passaggio sopra il Mar Cinese InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 2 agosto 2022) Il volo con a bordo la presidente della Camera dei rappresentanti degli, è arrivato adopo essere decollato stamane da Kuala Lumpur, capitale della Malesia. Il Boeing C-40C dell’U.S. Air Force è decollato alle 9:40 circa e dopo aver sorvolato il Borneo evitando accuratamente il passaggio sopra il Mar Cinese InsideOver.

