MotoGP | Francesco Bagnaia e una seconda parte di stagione per acquisire la continuità sempre sfuggente

Leggi su oasport

(Di martedì 2 agosto 2022) Dopo una lunga pausa estiva, i motori torneranno a rombare a Silverstone (Gran Bretagna), sede del prossimo round del Motomondiale 2022 (5-7 agosto). Sul celebre tracciato britannico si tornerà a lottare in pista e indovrà compiere un vero e proprio miracolo per riaprire una contesa iridata che sembra già chiusa. I troppi zero di Pecco nella primadell’annata (4), associati alla grande regolarità del francese Fabio Quartararo, hanno portato a un distacco considerevole in classifica generale: 66 lunghezze di ritardo dal transalpino, leader. Vero è che ad Assen (Paesi Bassi), George Lucas avrebbe potuto prendere spunto per l’episodio IV di Guerre Stellari. Una nuova speranza potrebbe esserci dopo il successo die il contemporaneo zero di Quartararo. Certo, il lungo ...