LIVE Vuelta a Burgos 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 20 km dal traguardo

Leggi su oasport

(Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:30 A 22 km daltermina la fuga giornaliera. Riassorbiti definitivamente gli spagnoli Jesus Ezquerra (-BH), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). 16:28 Fortunatamente per Almeida in questo frangente c’è una sorta di calma apparente in. Rientra comodamente il ciclista lusitano. 16:26 Battistrada eche entrano acentro divisi da 22 secondi. Attenzione! Problemi Foratura Joao Almeida (UAE Emirates) in una fase delicatissima della. Il portoghese dovrà sprecare una quantità notevole di energie per rientrare nel. 16:23 25 km al. Tutti i big sono già nelle prime posizioni del ...