"Letta ci ha umiliato. Perché ci ha escluso?". Lacrime di coccodrillo per Conte (Di martedì 2 agosto 2022) Senza più alleati, Giuseppe Conte fa l'offeso con il segretario dem che in vista del voto si è unito a chi non ha mai votato la fiducia a Draghi Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 agosto 2022) Senza più alleati, Giuseppefa l'offeso con il segretario dem che in vista del voto si è unito a chi non ha mai votato la fiducia a Draghi

