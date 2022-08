“Le Corsaire” | il balletto classico ispirato al poema di Lord Byron

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 agosto 2022) Nella rubrica settimanale Passi di Danza tratteremo del“Le”, basato sull’omonimodi, e musicato da Adolph Adam. “Le”, unin tre atti Lephoto credits wikipedia“Le” è unin tre atti, rappresentato per la prima volta all’ Academia Royale de Musique di Parigi nel 1856. La vicenda ha inizio con alcuni pirati, che vengono sorpresi in mare da una tempesta, e naufragano su una spiaggia. Durante il primo atto alcune giovani donne greche giungono sulla spiaggia dove sono naufragati i pirati. In questo frangente Medora, una delle fanciulle greche, e il capitano dei corsari Conrad si innamorano. Mentre accade tutto ...