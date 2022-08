Lazio | Cancellieri | ' Io vice Immobile | non ho paura Sul derby'

OfficialSSLazio : ??? Alle 16:00 la conferenza stampa di presentazione di Nicolò Casale e Matteo Cancellieri ?? 89.3 FM ?? App LazioSty… - OfficialSSLazio : ??? Il DS #Tare introduce ora Matteo #Cancellieri: 'Ha caratteristiche di alto livello, può diventare un giocatore i… - lacittanews : FORMELLO - La Lazio presenta Nicolò Casale e Matteo Cancellieri. Via alle conferenze per mostrare ufficialmente al… - CalcioNews24 : #Cancellieri si presenta come nuovo attaccante della #Lazio ??? - TuttoSuRoma : RT @sportface2016: #Lazio | #Cancellieri: 'Io scuola #Roma ma al derby sarà tutto diverso' -

FORMELLO - Prima conferenza stampa con i nuovi acquisti firmata. Davanti ai microfoni tocca agli ex Verona Nicolò Casale e Matteo. Proprio l'attaccante, tra i più propositivi nella fase di preparazione, ha detto la sua sull'inizio della nuova ...... mentre giovani come Gila, Casale eaggiungeranno entusiasmo e grandi prospettive di crescita al progetto futuro della. Calciomercato, Provedel è stanco: 'Voglio andare via' ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Giornata di presentazione per i due giocatori arrivati dal Verona ROMA (ITALPRESS) - 'Sarri mi ha voluto fortemente, tanti difensori sono ...