Latina, i genitori litigano e dimenticano la neonata chiusa in auto: trasportata in ospedale (Di martedì 2 agosto 2022) Latina – Su richiesta di un cittadino i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Latina sono intervenuti a Latina a seguito di un episodio che ha visto coinvolta una neonata che, a causa di una discussione tra i genitori, è stata lasciata, per circa 30 minuti, all’interno dell’autovettura. Le grida della piccola hanno richiamato l’attenzione di una impiegata presso l’esercizio commerciale dove poco prima di due coniugi avevano pranzato e che, pur non essendosi mai allontanati dai pressi dell’autovettura, non avevano prestato attenzione alle richieste della fìglioletta. L’intervento della dorma, che ha altresì avvisato i soccorsi, ha permesso di estrarre la bambina dall’autovettura per portarla all’interno del locale ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 2 agosto 2022)– Su richiesta di un cittadino i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia disono intervenuti aa seguito di un episodio che ha visto coinvolta unache, a causa di una discussione tra i, è stata lasciata, per circa 30 minuti, all’interno dell’vettura. Le grida della piccola hanno richiamato l’attenzione di una impiegata presso l’esercizio commerciale dove poco prima di due coniugi avevano pranzato e che, pur non essendosi mai allontanati dai pressi dell’vettura, non avevano prestato attenzione alle richieste della fìglioletta. L’intervento della dorma, che ha altresì avvisato i soccorsi, ha permesso di estrarre la bambina dall’vettura per portarla all’interno del locale ...

cangelmar : RT @VatiVision: ?? La #bambina di due mesi abbandonata in auto in provincia di #Latina dai genitori che stavano litigando risultata poi posi… - VatiVision : ?? La #bambina di due mesi abbandonata in auto in provincia di #Latina dai genitori che stavano litigando risultata… - piemarcy : RT @SecolodItalia1: Neonata in auto sotto al sole mentre i genitori litigano: ricoverata all’Ospedale di Latina, è positiva alla cocaina ht… - infoitinterno : Latina, neonata abbandonata in auto dai genitori. La commessa: «L'ho salvata, nessuno interveniva» - Martina59680344 : RT @Corriere: Neonata abbandonata in auto dai genitori. La commessa: «L’ho salvata, nessuno interveniva» -