Ladispoli | 16enne litiga con la madre e scappa di casa | ore di apprensione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 agosto 2022). Ore infinite, interminabili, dove l’ansia e la paura hanno avuto la meglio. Un minore di 16 anni, dopo averto con la, è fuggito di, allontanandosi fino a far perdere le proprie tracce. Il fatto è accaduto lo scorso fine settimana, nella rinomata località costiera di Marina di San Nicola. Ore diper unadiNel dettaglio, a seguito del litigio, il giovane ragazzo si era allontanato diper trascorrere una serata con gli amici. Ma, il mattino successivo, il ragazzo non era nel suo letto. Così, non avendo visto il figlio rientrare ae non riuscendo a contattarlo telefonicamente, lasi è recata presso la Caserma dei Carabinieri in uno stato di forte ...